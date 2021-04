Sky, Marchetti: “Il problema di Insigne è quello comune a tanti calciatori: il rinnovo”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: “Il problema di Insigne è quello comune a tanti calciatori: la scadenza di contratto. Lui ha una storia abbastanza particolare, perché oltre Pescara, è stato sempre a Napoli. Tutto questo porterà a delle discussioni. La visita dell’agente in casa Milan? Sono arrivate smentite da entrambe le parti che si parlasse di Insigne. Ad oggi non vi sono novità riguardo il rinnovo contrattuale. Ogni discorso è stato rimandato a fine stagione. Scontato dire che se ti cerca il Barcellona un pensiero lo fai. Politano ha sempre fatto meglio da subentrato che da titolare. Il Napoli ha preso il secondo goal quando stava esprimendo il calcio migliore. La Juve è stata più cinica. Ora è importante che Gattuso parli con i calciatori per evitare un effetto rimbalzo”.