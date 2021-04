Joao Santos, procuratore Jorginho: “Jorge ha voglia di ritornare in Italia: diversi club interessati”

Joao Santos, procuratore di Jorginho, ha rilasciato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli alcune dichiarazioni sulla volontà del centrocampista del Chelsea di tornare in Italia.

Ecco quanto dichiarato: “Jorge ha voglia di ritornare in Italia e se il Napoli avrà la volontà di riportarlo in rosa saremo ben disposti. Lui costa 50 milioni e ha ancora 2 anni di contratto. Credo che M. Abramovich proporrà comunque un rinnovo a breve. Il ragazzo è cresciuto sotto tutti i punti di vista. E’ un ragazzo intelligente molto sia i movimenti che richiede l’allenatore sia degli avversari. Juve? Paratici conosce il calcio ma Jorge non interessa solo ai bianconeri ma anche ad Inter e Milan. Jorge ha un pallino che vuole togliersi, ovvero vincere lo scudetto al Napoli. Sarà importante per lui fare bene agli Europei e ai Mondiali con l’Italia. Mancini lo sta rendendo ancora più forte”.