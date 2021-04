Europa League, Solskjaer: “Il Granada non è da sottovalutare, ha battuto il Napoli! Vi spiego”

Nella conferenza stampa alla vigilia dei quarti di finale di Europa League, l’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, si è espresso così sul Granada, prossimo avversario dei diavoli. Queste le sue parole: “Vogliamo migliorare il risultato finale dell’anno scorso! Per farlo però dobbiamo battere il Granada e non pensate che si una passeggiata. Gli spagnoli hanno passato il girone e sconfitte sia Napoli che Molde. Per far fuori i partenopei ci vuole qualità ed è per questo che sarà molto difficile contro di loro“.