Ag. Hysaj: “Andrà in un club che giocherà la Champions”

Mario Giuffredi, agente anche di Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Valutando la partita oggettivamente non credo che il Napoli avrebbe meritato di perdere, c’è un rimpianto per il primo tempo però. È stato un match a viso aperto. C’era un rigore grosso quanto una casa su Zielinski e penso che sarebbe cambiata la partita, perché probabilmente vai negli spogliatoi sull’1 a 1. I ragazzi al termine della partita era felici, perché il Presidente si è complimentato con loro a fine gara.



Se il Napoli ieri avesse vinto tutti avrebbero detto che Gattuso aveva avuto una grande intuizione a metterlo a sinistra. Lui invece ha fatto una grande prestazione contro il Milan e giocò nello stesso ruolo. Bisogna far pace con il cervello. Penso che Elseid andrà in un club che giocherà la Champions, ma non è una discriminante. Stiamo valutando tante soluzioni, ma manca ancora tanto tempo”.