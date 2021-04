Dino Zoff, ex portiere di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere di Torino. Queste le sue parole:

“Non andai via da Napoli per mia volontà, ma fu Ferlaino a cedermi per questioni economiche. Quando tornavo al San Paolo i tifosi mi applaudivano. La partita di oggi ha un valore importantissimo per la Champions League, soprattutto per la Juve. Ormai parlare di scudetto non ha più senso, l’Inter è in fuga“.