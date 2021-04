Sky, Pirlo: “Partita di grande sacrificio, rimpiango la Champions: potevamo giocarcela!”

Al termine del match tra Napoli e Juventus, Andrea Pirlo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Rimpiango di non essere stato incisivo in partite dove potevamo fare punti importanti. Oggi si sono sacrificati tutti per dare una mano alla squadra e alla fine porti il risultato a casa”.

Sul modulo – “Avevamo provato questo tipo di atteggiamento con 2 esterni molto larghi con Danilo che faceva il centrocampista aggiunto per dare più ampiezza in mezzo al campo”.

Com’è stata la vigilia della gara? – “Sono abituato alle situazioni difficili, non sono impreparato. Sapevamo potessero esserci dai positivi ma siamo stati lucidi”.

Il cambio di gioco ha portato ad un calo d’attenzione? – “Ho intrapreso questo percorso ad agosto cercando di inculcare un certo tipo di gioco. L’abbiamo fatto per gran parte ma a causa di varie vicissitudini c’era sempre qualche problema e non abbiamo avuto continuità. Arrivavamo alle partite scarichi, pensando fosse facile con squadre che si trovano al di sotto di noi in classifica. Non possiamo mollare un attimo però perché il campionato è insidioso e tutte le squadre sono preparate al massimo”.

Su Dybala – “Quando c’è lui cerchi di farlo giocare più spesso possibile. Ha fatto 6/7 partite e quindi quando ti manca un giocatore così diventa difficile. Lui è un valore aggiunto per qualsiasi squadra. Ha ancora un anno di contratto e speriamo di tenercelo”.

Come valuta questa stagione? – “Ci sono tante cose che io fatto è sono state sbagliate ma le rifarei perché il primo anno da allenatore non è semplice. Ti butti a capofitto con le tue idee e cerchi di trasmetterle alla tua squadra. Gli errori mi serviranno per il futuro. Quest’anno è stato un campionato difficile ma ho sbagliato come lo fan tutti e trarrò le mie conclusioni”.

Il rimpianto più grande? – “Sia non aver vinto lo scudetto sia il percorso in Champions League. Quando giochi alla Juventus non scegli gli obiettivi ma li devi conquistare. Sono due delusioni grandi e volevamo continuare in Champions perché, vedendo le partite di ieri sera, era alla nostra portata”.