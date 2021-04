Sky, Danilo: “L’esperienza ci aiuta, il nostro obiettivo ora è la Champions!”

Al termine del match tra Napoli e Juventus, Danilo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sapevamo che era molto importante questa partita è alla fine capitando soffrire ma lo facciamo insieme. Con convinzione però riusciamo a vincere perché giochiamo un bel calcio e seguiamo questa strada. Le grandi squadre solo quelle che mantengono costanza e questa stagione abbiamo fatto fatica a fare tanti buoni risultati di fila. Ma noi abbiamo l’esperienza e dobbiamo mantenere la concentrazione e ripartire per andare lontano”.

C’è qualche rimpianto? – “Si. Siamo i primi a essere tristi per i punti persi perché sapevamo che se avessimo fatto meglio lottavamo per la testa della classifica. Ora dobbiamo lottare per un posto in Champions League”.