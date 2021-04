Amoruso: “Il Napoli arriva meglio della Juve. Su Osimhen…”

Nicola Amoruso, ex attaccante, ha parlato del match di oggi tra Napoli e Juventus in un’intervista rilasciata a La Repubblica:

“Non c’è una favorita, il Napoli ci arriva meglio perché ha trovato un’identità e hanno recuperato molti giocatori. La Juve, però, non va sottovalutata perché ha molte risorse. Gattuso sta facendo bene, alcune assenza hanno pesato come ad esempio quella di Mertens. Osimhen non fa molti gol ma ti apre le difese avversarie. È giovane e può migliorare, gli affiancherei sempre un calciatore offensivo”.