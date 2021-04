Santacroce: “Con Koulibaly meglio Maksimovic e vi spiego perché”

L’ex calciatore azzurro Fabiano Santacroce ha parlato ai microfoni di “Prima Serata”, trasmissione condotta da Ivan Scudieri e che va in onda sulle frequenze di Radio Amore Campania: “Ritorno di Koulibaly? Meno male, tiriamo un sospiro di sollievo. Vi stupirò, ma accanto a Kalidou, anche per la sfida di domani contro la Juventus, vedo meglio Maksimovic che Manolas. Contro il Crotone il greco ha commesso proprio errori tattici e di posizionamenti, mentre per il serbo si tratta di errori tecnici. Vi dirò che sono felice per come è andata la partita col Crotone? Se il Napoli avesse vinto 4-0 avrei temuto molto di più sul piano mentale in vista della partita di domani. La squadra di Gattuso ci arriva con la consapevolezza che non ti puoi rilassare, devi stare attento altrimenti prendi gol contro chiunque. Se si prendono tre gol dal Crotone, li puoi ovviamente prendere anche con la Juventus. Di Lorenzo al centro? Servono caratteristiche specifiche e lui non le ha. Non garantisce affidabilità come sulla fascia. Nomi nuovi per la difesa? Mi piace Cistana del Brescia, è un ottimo prospetto”.