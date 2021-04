Raffaele Auriemma, ospite a Tiki Taka, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Mi domando dove siano quelli che davano Gattuso all’ultima spiaggia fino a qualche mesa fa. Il Corriere dello Sport è la Bibbia: se io leggo che entro 48 ore arriva Benitez, io ci credo. ADL, in un pomeriggio di improvvisa bufera, ha chiamato tutti gli allenatori che aveva in agenda. Gattuso restato in bilico solo la sera del 24 gennaio. Il giorno dopo ADL è tornato in sè”.