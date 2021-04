Josè Altafini, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “Se fossi in Gattuso metterei titolare contro la Juve Dries Mertens. Preferisco lui invece di Osimhen, anche perché il belga può cambiare la partita in ogni momento. Mertens, tra l’altro, è anche riposato. Penso che a questa partita ci arrivi meglio il Napoli. Gli azzurri stanno molto bene e devono sfruttare questa occasione, mentre la Juve non sta vivendo un buon momento”.