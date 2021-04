La Roma cerca rinforzi per il prossimo campionato e pone l’attenzione in casa Napoli per migliorare il reparto difensivo. Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, i giallorossi sarebbero interessati ad acquistare Elseid Hysaj.

Ecco quanto dichiarato attraverso il proprio profilo Twitter: “Elseid Hysaj lascerà il Napoli a fine stagione a parametro zero, la Roma ha chiesto informazioni”.