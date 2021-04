Giancarlo Padovan, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport su Gennaro Gattuso e sul futuro del tecnico calabrese.

Ecco quanto dichiarato: “Gattuso non resterà a Napoli anche se dovesse portare la squadra in Champions League. Il rapporto con ADL si è completamente rotto. De Laurentiis gli sarebbe riconoscente, ma non lo confermerebbe comunque. Ci sono stati dei contrasti pubblici, non è arrivato il rinnovo di contratto e sicuramente anche lui non pensa di restare la prossima stagione”.