Juan Cuadrado, esterno della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto dichiarato:

“Abbiamo messo benzina nelle gambe per il finale di stagione. Abbiamo lavorato bene e la pausa è stata molto utile. Dovevamo vincere col Benevento per arrivare alle prossime partite con tre punti in più in classifica, adesso dobbiamo cercare di vincere tutte le partite che restano”.