Elmas, l’agente: “Ha più difficoltà ad esprimersi nel Napoli per il ruolo. Sul futuro…”

George Gardi, agente di Elmas, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del proprio assistito dopo il gol vittoria siglato ieri sera contro la Germania. Ecco quanto dichiarato:

“È molto felice, in Nazionale ha fatto tre gol in quattro partite. Lì sente molta responsabilità e si carica la squadra sulle spalle. Si trova meglio a giocare da mezzala in un 4-3-3, ma si mette sempre a disposizione del mister. Nel Napolibgioca da esterno o da trequartista, magari ha più difficoltà ad esprimersi al meglio. A Napoli si trova benissimo, va d’accordo con tutti. Non avrà problemi a restare”.