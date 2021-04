Andrea D’Amico, agente di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Penso che per saperne di più riguardo riguardo il futuro di Gattuso, dovremmo aspettare la fine del campionato. Sarri potrebbe tornare anche a Napoli, oppure andare a Roma o Firenze. Non penso che nel caso arrivi Sarri ci possano essere problemi con Osimhen. È un grande allenatore, non metterebbe a rischio un tale investimento”.