Negli ultimi minuti circolano voci su una possibile nuova positività al Covid-19 di Piotr Zielinski (clicca qui per leggere). In merito si è espresso anche Carlo Alvino, che ha dichiarato: “Un tampone rapido aeroportuale positivo mette in allarme il Napoli per Zielinski. Tampone rapido ripetuto poi dal club con esito negativo. Solo domani con il molecolare si fugheranno tutti i dubbi”.

Un tampone rapido aeroportuale positivo mette in allarme il Napoli per Zielinski. Tampone rapido ripetuto poi dal club con esito negativo. Solo domani con il molecolare si fugheranno tutti i dubbi — Carlo Alvino (@Carloalvino) April 1, 2021