Eziolino Capuano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal: “Devo ammettere di aver commesso qualche errore nella mia carriera, anche sul piano della comunicazione. Ho allenato in piazze davvero importanti e mi auguro di trovare per la prossima stagione un progetto importante. La frase su Mertens non mi pento di averla detta, la ripeterei, perché ancora non lo conoscevo. Mentre sono innamorato di Insigne”.