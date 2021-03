Mancini: “Partita difficile ma siamo sulla strada giusta. Su Immobile e Belotti…”

La Nazionale di Mancini conquista la terza vittoria in altrettante gare di qualificazione a Qatar 2022. Queste le parole del tecnico Roberto Mancini al termine della gara: “Abbiamo cambiato tutti i giocatori, sapevamo che avremmo avuto difficoltà anche perché il campo era veramente difficile, non è stato nemmeno bagnato. Abbiamo avuto tante occasioni da gol, non siamo riuscite a concretizzarle tutte, ma sapevamo che sarebbe stato difficile. Va bene così, dopo la terza gara. Il bicchiere è mezzo pieno. La Svizzera pochi giorni fa ha vinto solo 1-0 contro di loro: ogni gara è difficile. Se le sblocchi, riesci poi magari a giocare meglio: se no gli avversari anche sull’1-0 stanno ad aspettarti“.

Su Immobile – “Io penso che vadano valutati tanti aspetti. Ciro ha giocato al massimo, va valutata anche la condizione fisica che non è sicuramente brillantissima. La cosa importante è che lui, Belotti e gli altri ci siano: poi i gol arriveranno con regolarità. Quali indicazioni traggo? Tre partite in una settimana sono molto dure, prima di tutto. Poi che le gare sono molto difficili da giocare tutte“.

Allargare la rosa? – “Sì, potrebbe essere una valutazione giusta. Record di Lippi? Spero di poterlo eguagliare nel 2022…“.