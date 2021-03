Gianni Di Marzio, allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione radiofonica Maracanà.

Napoli, si pensa a Tare come nuovo direttore sportivo con Simone Inzaghi tecnico:

“Ho i miei dubbi sull’arrivo di Tare. Inzaghi è tra i papabili per la successione di Gattuso, con Italiano che credo non sia un’idea campata in aria”.

De Zerbi-Fonseca, un pensiero su questi due allenatori:

“De Zerbi ha valorizzato tanti giovani ma non solo. L’idea è quella di tenere palla per entrambi, vogliono dare la convinzione di non aver paura di nessuno e se la giocano fino all’ultimo secondo. De Zerbi ostenta moltissimo il concetto di possesso palla e lo preferisco. E’ furbo, scaltro, in panchina vede bene e migliora tanti giocatori su cui mette mano. De Zerbi non le sente le pressioni. Chi lo conosce bene può sopportare ambienti importanti”.

Fonte: TMW Radio