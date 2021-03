Sconcerti: “Proverei a contattare Gattuso per panchina della Viola, su Sarri…”

Il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tmw Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto, in merito alla situazione allenatori in serie A: “Chi allenerà la Fiorentina? Io sono convinto che la società viola abbia ormai perso la possibilità di ingaggiare i migliori. Maurizio Sarri non credo verrà, l’ho sentito una quindicina di giorni fa, mi ha fatto una confessione: aveva parlato con Pradè e con alcuni presidenti, ma non Commisso. Per Sarri non puoi mandare il DS… Allegri non penso sia mai stato interessato, e a questo punto potresti provare con Gattuso se ancora non l’hanno già preso. La Panchina d’Oro a mister Gian Piero Gasperini? Io l’avrei data a Ivan Juric dell’Hellas Verona. Gasperini aveva vinto già lo scorso anno, ma comunque anche dandola a lui non ti sbagli. Sta facendo bene anche quest’anno con l’Atalanta Dagli allenatori mi aspetto di più, la loro bassa qualità, e credo anche della scuola di Coverciano, è uno dei motivi dietro queste difficoltà”.