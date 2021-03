Pistocchi: “Per la filosofia del gioco degli azzurri ci vuole un allenatore come Gattuso o Sarri”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Gli azzurri, per il loro gioco, dovrebbe proseguire con Gattuso o con Sarri. La squadra è impostata sul 4-3-3 e non cambierei questo schema. Per la Champions League penso che sarà decisiva la partita contro la Juventus. Il Napoli, avendo recuperato tanti giocatori, può puntare alle qualificazioni in Champions. Ha un attaccante unico, come non ce ne sono, ovvero Mertens. Lui è micidiale, quando è rientrato i partenopei hanno ripreso la corsa Champions. Osimhen deve ancora crescere, non è determinante come Dries”.