Sabino Nela ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Io preferirei investire i soldi sugli allenatori che suoi giocatori in campo. Fonseca è il secondo allenatore più pagato in Italia. È molto elegante, composto. Non strilla in modo particolare, ma si concentra. Fossi nel Napoli farei una chiamata a Gasperini”.