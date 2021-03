Montervino: “Non mi piace come comunica Gattuso ma ora la piazza è felice”

Il ds del Taranto, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “In questo momento è normale che sia cambiato l’umore della città di Napoli dopo le vittorie contro Milan ed Inter. La città di Napoli è così. Vogliamo mettere un allenatore costretto a lavorare con pochi effettivi e un allenatore con giocatori a disposizione come Osimhen, Mertens, Fabian, Koulibaly? A me di Gattuso è sempre piaciuta poco la comunicazione con l’esterno però ci sta, ognuno comunica a modo suo”.