Fedele: “Dopo il rifiuto di Sarri, ADL ha imposto il silenzio stampa”

Il volto noto Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Televomero circa la situazione in casa Napoli: “Apprezzo il presidente De Laurentiis al mille per mille per la gestione economica ma meno per la comunicazione, devo però dargli atto di una cosa. De Laurentiis ha cercato di cambiare allenatore dopo la sconfitta di Verona, ma al rifiuto di Sarri ha imposto il silenzio stampa. Questa scelta è stata fatta per evitare polemiche e puntare all’impresa della qualificazione in Champions che sembrava miracolosa, ma che oggi invece è possibile. Quando si attua una strategia e si ottiene il risultato bisogna battere solamente le mani”.