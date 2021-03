Alvino: “A tutti è sfuggito un grande traguardo raggiunto dal Napoli di ADL”

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato, in onda su Canale Otto, i risultati raggiunti dal Napoli: “È passata inosservata una notizia importante: il Napoli, negli ultimi dieci anni, è il dodicesimo club nel mondo. E questa cosa non la dice Carlo Alvino, ma è nella realtà dei fatti. Perché nessuno lo dice? E in tanti si lamentano del settore giovanile, del pulmino che non esiste. Significa che Aurelio De Laurentiis sa fare calcio, ha fatto qualcosa di importante. E non mi dite che l’Atalanta sia un esempio da seguire. Quando gli orobici, nei prossimi 10 anni diventeranno il dodicesimo club nel mondo, allora farò i complimenti alla famiglia Percassi”.