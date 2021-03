Nel calcio ci sono dei giocatori semplicemente intramontabili, quei giocatori per cui sembra che il tempo non solo possa essere un nemico da combattere, ma forse anche da saper vincere: nel suo piccolo questo è Goran Pandev.

L’attaccante macedone gioca ormai in Italia da ben 15 anni e nonostante non sia molto sponsorizzato, ha fatto bene in diverse squadre di vertice, come Inter o Napoli, dove era l’autore di un lavoro importante per la squadra, al fianco di campioni come Cavani o Eto’o.

Adesso nel Genoa fa la differenza e continua ad essere un giocatore fondamentale, indipendentemente dal suo minutaggio; a fine anno dovrebbe smettere, ma il suo allenatore Ballardini pensa altro.

“Goran è un giovane di testa, ha ancora una condizione ottima e ci sta con la testa; per me non deve smettere quest’anno, ma continuare fino al 2022. Può benissimo fare altre due stagioni”.