Antonio Cassano, ex calciatore ed ora opinionista su Bobo tv, ha parlato ai microfoni della Bobo tv e ha commentato un evento che sta spopolando in Italia: la serie tv su Francesco Totti, “Speravo del morì prima”.

Nonostante le ottime performances di Pietro Castellito, attore che interpreta il Pupone, Antonio Cassano ha avuto da ridire un po’ sulla storia della serie tv, che secondo lui non corrisponderebbe al vero. Queste le critiche di Cassano:

“L‘attore che fa Totti non gli assomiglia, sembra Perin. Inoltre dalla serie tv sembra uno che parlava sempre negli spogliatoi, ma in realtà non parlava quasi mai. Non diceva nulla quando gli allenatori lo interpellavano davanti alla squadra. In più, hanno sbagliato tutto su Vito Scala: Vito lo aiutava a gestire ogni cosa ed era importantissimo per Francesco”.

Inoltre, Cassano ha avuto da ridire anche sul racconto su di lui:

“L’attore non mi somiglia, inoltre dicono che ha avuto problemi per causa mia. Totti ha iniziato ad avere problemi solo quando io sono andato via: per di più, mi hanno dipinto come uno invasivo con la famiglia, ma non ero così. In generale, non mi è piaciuto il modo in cui mi hanno descritto”.