Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ieri ha parlato ai microfoni della Bobo tv, facendo un punto sulla sua esperienza con i neroverdi in questa stagione e nei tre anni, in generale.

De Zerbi ha anche fatto delle considerazioni sul futuro, per poi parlare dei singoli calciatori: in particolare, il mister del Sassuolo avrebbe fatto anche una descrizione a 360° gradi su un ex obiettivo del Napoli, Jeremie Boga. Queste le sue parole:

“Con lui, come con Locatelli, ho avuto uno scontro importante. Io ho lavorato su due aspetti con lui. Prima, Jeremie non attaccava mai la profondità e voleva sempre la palla sui piedi, ma un attaccante deve saper alternare. Mi arrabbio con lui perché ha doti fisiche e tecniche incredibili ma è troppo timido e non chiama mai la palla. Adesso spero sia diventato un po’ più cattivo da un punto di vista sportivo perché per me è da top club”.