ESPN – Martinez: “Senesi può sostituire Koulibaly, questa la richiesta del Feyenoord”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista ESPN Daniel Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni su Hirving Lozano e sul mercato in difesa del Napoli. Di seguito le sue parole:

Su Senesi “Può essere il degno sostituto di Koulibaly, sa giocare anche come terzino sinistro. Il Feyenoord lo lascerà partire per almeno 20 milioni di euro. Ma il Napoli fa bene a puntarci, il campionato olandese è un’ottima scuola”.

Su Lozano “Con il Messico sta giocando da falso 9 per via dell’assenza di Raul Jimenez. Già ci ha giocato a Napoli, ma non è la posizione che preferisce”.