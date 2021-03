Allegri, l’agente: “Vedrei bene Max in due squadre in Italia, ma ho un timore…”

Lorenzo De Santis, operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio ed ha parlato del possibile futuro di Massimiliano Allegri.

Ecco quanto dichiarato: “Temo che Allegri rischi di non tornare ad allenare in Italia, e sarebbe negativo per tutto il calcio italiano. Uno come lui farebbe tanto bene a diverse panchine italiane. Visto che il ritorno alla Juventus mi sembra solo una suggestione, penso che Napoli o Roma, avrebbero bisogno di Allegri. Il suo valore equivale ad aver un top player in squadra”.