Ventura: “Devo fare i miei complimenti a Gattuso e su Insigne…”

Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale Italiana, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, parlando di Gattuso e del Napoli. Elogi anche per il capitano azzurro, Lorenzo Insigne.

Ecco quanto dichiarato: “Difficile poter parlare del rapporta tra De Laurentiis e Gattuso. Credo che comunque il tecnico calabrese sia stato bravo perché ha ricompattato la squadra e non era facile. In futuro non so cosa accadrà. Gattuso è un professionista, quindi, ha dei sentimenti ma anche tanta professionalità. Lotta al quarto posto? Il Napoli deve fare la corsa su se stesso. Il Napoli ha uno dei migliori organici degli ultimi anni. Gli azzurri hanno le potenzialità per centrare la Champions. Insigne? Lorenzo è migliorato moltissimo. E’ un giocatore di un’importanza incredibile. Sicuramente è l’uomo simbolo del Napoli, colui che si prende le responsabilità. Speriamo che ci porti a vincere l’Europeo”.