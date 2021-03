Rai, Perillo su Gattuso: “Ha sbagliato ad insistere sulla coppia Fabiàn-Bakayoko”

Antonello Perillo, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Penso, e l’ho sempre detto, che Gattuso abbia fatto benissimo con il Napoli la scorsa stagione. Quest’anno ci sono tante attenuati, c’è stata tanta sfortuna. Anche se ha insistito troppo sulla coppia Fabian-Bakayoko, impossibile in certe partite. Però penso che Gattuso possa essere ancora l’allenatore azzurro per la prossima stagione. Mi è dispiaciuto vederlo uscire dalla Coppa Italia. I partenopei avrebbero potuta vincerla. Ci sono tanti rimpianti, il Napoli avrebbe potuto lottare per lo scudetto”.