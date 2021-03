Sky, Marani: “La scelta dell’allenatore dipenderà dall’accesso in Champions”

Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, dagli studi dell’emittente satellitare, si è soffermato anche sulla situazione in casa Napoli: “Gli azzurri non possono ancora fare programmi per la prossima stagione perché bisogna vedere se riusciranno a raggiungere la Champions. Infatti, la scelta dell’allenatore dipenderà molto anche da questo. Gattuso? In carriera ha fatto quinto posto col Milan e ha portato il Napoli fuori dall’emergenza con la Coppa Italia lo scorso anno. Se dovesse arrivare quarto quest’anno sarebbe comunque buono per la sua carriera”.