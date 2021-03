Italiano, l’ex presidente: “Vi racconto la mia esperienza con lui, lo consiglio al Napoli”

Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” a Radio Marte, è intervenuto Francesco Paolo Baglio, ex presidente del Trapani. Quest’ultimo ha raccontato la sua esperienza con Vincenzo Italiano, alla guida del Trapani.

Ecco quanto dichiarato: “Ho avuto Italiano per un breve periodo, fino a quando non siamo andati in Serie B. Io non sono un grande tecnico di calcio anzi sono un ignorante. Però Italiano mi fece una grandissima impressione, un persona modesta ma capace. Su tutto mi ha impressionato la sua capacità di organizzare la squadra, metterla in campo. Vedendo giocare il Trapani si aveva la sensazione di ascoltare un’orchestra, i giocatori si trovavano ad occhi chiusi. Trovo che Italiano sia una persona molto empatica. Sicuramente andrà in grosse squadre, non gli pongo limiti. Napoli? Lo raccomando caldamente e penso che lui possa essere capito da un pubblico, non dovrebbe trovarsi a disagio. Napoli è come Trapani, una terra di emigrazione”.