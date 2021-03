Crotone, Benali: “A Napoli la prima di dieci finali. Non siamo spacciati”

Ahmad Benali, centrocampista del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti anche in merito al prossimo match di campionato. In particolare, sabato 3 aprile, i calabresi sfideranno proprio il Napoli: “Quella contro gli azzurri è la prima di 10 finali. Tutta Italia deve capire cos’è Crotone e quello che ha fatto per tornare in Serie A. Non siamo spacciati e dobbiamo cercare di ottenere risultati su tutti i campi. Ci vuole orgoglio, coraggio, massima serenità ma agonismo e cattiveria perché dobbiamo fare risultati”.

FONTE: F.C. Crotone