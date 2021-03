Ventura: “Insigne è l’uomo immagine del Napoli! Sul rapporto ADL-Gattuso…”

Gian Piero Ventura, allenatore, è intervenuto a Marte Sport Live, trasmissione di Radio Marte:

“Rapporto De Laurentiis-Gattuso? Difficile poterne parlare. Credo che comunque Gattuso sia stato bravo perché ha ricompattato la squadra e non era facile, c’era un sacco di chiacchiericcio. Ha recuperato gli infortunati e si può giocare tranquillamente la Champions. Difficile capire cos’accadrà in futuro. Gattuso è un professionista, quindi ha sentimenti ma anche professionalità. Lo stesso vale per De Laurentiis.

Su chi deve fare la corsa il Napoli? Su sé stesso. Il Napoli ha uno degli organici migliori degli ultimi anni. Domenica a Roma ha fatto una partita importante e a 20′ dalla fine sono entrati Osimhen e Lozano, giocatori che qualsiasi squadra vorrebbe. Il Napoli ha le potenzialità per centrare la Champions, mi sembra abbia preso la strada giusta.

Insigne maturato definitivamente? Credo di sì, migliorato molto a 360°. Giocatore di un’importanza incredibile. Sicuramente è l’uomo immagine di questo Napoli, colui che si prende le responsabilità e che potrebbe diventare l’uomo simbolo dei prossimi anni. Speriamo che ci porti a vincere anche l’Europeo”.