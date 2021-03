Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Lorenzo a Napoli come Totti alla Roma? Non sta a me dirlo. So che gli azzurri possono centrare la Champions League. L’ambiente è più sereno, i calciatori possono preparare bene le gare”.

“Offerte da big della Premier in passato? Non ricordo… Se è rimasto a Napoli, vuol dire che è felice a Napoli”.

