Mauro: “Gattuso è un grande allenatore! Se dovesse restare, vi svelo dove può arrivare il suo Napoli”

Il noto opinionista ed ex calciatore azzurro, Massimo Mauro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul futuro di Gennaro Gattuso. Queste le sue parole: “E’ stata una stagione complicata per tutte le squadre presenti! L’Inter si è consolidata col tempo ed adesso guida la classifica, per me infatti è un malus cambiare troppo spesso l’allenatore. Per questo motivo, fossi in ADL, riconfermerei Gattuso a fine stagione proprio per l’ottimo lavoro che sta svolgendo nonostante le enormi difficoltà. A Napoli pare vogliano fare di tutto per rovinare l’atmosfera che c’è intorno alla squadra ma il buon lavoro che è stato fatto sia dai giocatori che dall’allenatore sta portando i suoi frutti.

In ogni caso, se il Napoli dovesse fare un miglioramento dal punto di vista della rosa e soprattutto, se dovesse confermare Gattuso, l’anno prossimo può lottare per lo scudetto”.