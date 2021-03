Iezzo: “ADL sta pensando ad una mossa a sorpresa, lo conosco”

L’ex calciatore azzurro Gennaro Iezzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TeleA circa le voci in casa Napoli: “Io conosco bene il presidente e sono convinto che stia pensando a una mossa a sorpresa. Sono certo che qualora Gennaro Gattuso riuscisse a portare i suoi ragazzi in Champions League, De Laurentiis proporrebbe il rinnovo al mister calabrese. Gennaro Gattuso è troppo orgoglioso per accettare una simile proposta? Non ne sono sicuro, vi spiego. Se l’allenatore dicesse di no al Napoli, dove potrebbe andare? Sicuramente in una squadra meno competitiva degli azzurri. Aurelio De Laurentiis sa essere molto convincente quando vuole, potrebbe scusarsi con il suo attuale mister e convincerlo a restare anche nella prossima stagione. Insomma: non crediate che il futuro do Gattuso sia già deciso”.