Graziani: “Gattuso attaccato senza motivo, sta facendo cose straordinarie”

Il volto noto Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, ed ha commentato la situazione in casa Napoli: “La punizione tirata da Mertens in Roma-Napoli? L’unico punto che il portiere doveva coprire su una punizione, lui lo ha lasciato scoperto. Non puoi lasciare certi spazi a Mertens perchè lui può mettere la palla dove vuole. Il Napoli non ha recuperato solo lui ma anche giocatori come Fabian Ruiz e Koulibaly”.

Su Gattuso – “Io non capisco l’accanimento nei confronti di Gattuso. E’ stato eccezionale e sta facendo cose straordinarie al Napoli, nonostante i tantissimi infortuni che hanno falcidiato la squadra partenopea. Sarebbe veramente un peccato se andasse via. Ho trovato veramente incredibili le critiche sul conto del tecnico calabrese, anche perché aveva tante defezioni”.