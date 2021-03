Del Genio: “Con l’arrivo di Juric o Inzaghi dovrebbero partire molti giocatori”

Il giornalista Paolo Del Genio, questo pomeriggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TeleA circa le voci di mercato: “Nuovo allenatore? Io boccio Luciano Spalletti, Simone Inzaghi e Ivan Juric, ma per motivi assai diversi tra di loro. Mi sorprendo sul fatto che vengano accostati al club azzurro. Luciano Spalletti è incompatibile con la piazza per motivi soprattutto caratteriali. Per quello che concerne Inzaghi e Juric, invece, le motivazioni sono di carattere tattico. Se arrivasse uno dei due, Aurelio De Laurentiis dovrebbe cambiare tanti calciatori essendo loro abituati alla difesa a tre. Non penso che il presidente possa operare una vera e propria rivoluzione per accontentare un eventuale nuovo mister”.