Cassano: “Gattuso? Consiglio ad ADL di tenerselo stretto”

Antonio Cassano, durante la consueta live di Bobo Vieri su Twich, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli: “Gattuso? Direi ad ADL di non lasciarselo scappare. Rino non è stato soltanto un grandissimo calciatore, ma sta dimostrando anche di essere un grande mister, capace di saper superare le difficoltà. Se il Napoli avesse vinto la Supercoppa contro la Juve, Gattuso sarebbe stato definito un eroe. Ovviamente la presenza di Mertens fa la differenza. Quando lui gioca il Napoli cambia. Poi, un altro giocatore fondamentale, è Diego Demme. Quando c’è lui in campo non perdi mai”.