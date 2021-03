Bucciantini: “Sarri e Allergi? Torneranno ad allenare! Il Napoli ora è perfetto”

Il giornalista Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli e si è soffermato sulle difficoltà riscontrate quest’anno in campo e non solo: “Il Napoli ha avuto molti infortuni, mancavano troppi giocatori e chi giocava è stato costretto agli straordinari. Tutto era finito in una narrazione distorta, nella quale si voleva per forza trovare una fine ed una soluzione. Con i recuperi però i giocatori sono tornati a giocare bene. I primi tempi giocati dal Napoli contro Roma e Milan sono perfetti. La vittoria di San Siro è stata impreziosita dalla gestione del gioco”.

Sarri e Allegri? – “Tornano! Ho parlato con Allegri. Ha dato testimonianza di voler tornare a lavorare perchè gli manca il lavoro quotidiano. Quando vieni via da certe avventure, un anno sabbatico te lo prendi per smaltire lo stress e le tensioni. Due anni però sono troppi lontani dai campo, in un calcio che va veloce e dimentica in fretta”.