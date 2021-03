Biasin: “La proprietà non ha mai difeso Gattuso nel momento di difficoltà”

Fabrizio Biasin, giornalista, durante l’editoriale per TMW, soffermandosi sull’allenatore azzurro: “Gattuso ritrova i suoi titolari e vince contro Milan e Roma. Ma, francamente, non mi sorprende più di tanto. È un buon allenatore, allena un bel gruppo tanto unito. Quello che ci ha sorpreso, semmai, è una proprietà generosa che, però, non lo ha difeso nel momento delle difficoltà. De Laurentiis pra però ha un’altra occasione: convincere Rino a restare anche la prossima stagione. Poi, per carità, ognuno ha le sue idee”.