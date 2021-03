Zoff: “Sfido chiunque a far bene con le assenze del Napoli”

Dino Zoff, ex portiere, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Bisogna tener conto che, dopo 9 Scudetti, il decimo diventa difficile. Qualche difficoltà alla Juve erano preventivabili. Forse sono state troppe. Pirlo aveva bisogno forse di esperienza, ma è una persona a modo e in grado di far bene. Non so se un altro allenatore avrebbe fatto meglio al suo posto. Gattuso, appena ha ritrovato i suoi calciatori, ha fatto bene. A Roma ha vinto tranquillamente. Sfido chiunque a far bene con le assenze avute dal Napoli”