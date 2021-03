Fascetti: “Grande partita del Napoli! Gattuso persona corretta, ma…”

Eugenio Fascetti, ex allenatore, ha parlato a Marte Sport Live, del match di ieri sera:

“Roma-Napoli? Ieri gli azzurri hanno fatto un grande partita. Da allenatore mi conservavo gli articoli di giornale, quelli brutti e quelli belli. Certa gente scriveva cose due mesi prima e due mesi dopo scriveva il contrario. Il Napoli poteva avere qualche punto in più ed eventualmente dare noia all’Inter. Gattuso è un personaggio vero, mi sembra una persona corretta ma gli hanno fatto una guerra non indifferente. Forse ha pestato qualche piede a qualcuno. Mi sembra un matrimonio destinato a sciogliersi quello tra lui e il Napoli. Costruzione dal basso? E’ una moda, io personalmente sono contrario, il gioco non vale la candela”.