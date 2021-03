Ambrosini: “Il lavoro di Gattuso è sempre stato evidente! Su Zielinski…”

Massimo Ambrosini, ex calciatore, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

“Spesso non riesco a capire le critiche che vengono fatte a Rino. Il lavoro di Gattuso è sempre stato evidente, anche nei momenti di difficoltà, in questa stagione tutte le squadre hanno avuto momenti difficili. Zielinski? Ha qualcosa di più, forse manca di continuità, vorrei che certe prestazioni e certe giocate le facesse sempre. Il futuro del Napoli passa assolutamente dai piedi di Zielinski. La Roma sta vivendo un brutto periodo, a mio avviso mancano un paio di giocatori di qualità elevandone il livello. Fonseca lo terrei, mi piace come allenatore ed il suo progetto mi piace non dimentichiamoci che è l’unico allenatore rimasto in Europa”.