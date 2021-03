Zeman: “Due allenatori in Italia si sposano perfettamente con il mio concetto di giocare a calcio”

Zdenek Zeman, ex calciatore ed allenatore di calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. Il tecnico boemi si è soffermato in particolare sugli allenatori che più lo convincono in Italia.

Ecco quanto dichiarato: “Gasperini, da anni, mi ha convinto più di tutti. Quest’ultimo ha una mentalità che colpisce, vuole avere sempre la palla e poi attacca, insegue la vittoria. In un calcio dove tutti passano la palla all’indietro, manco fossimo nel rugby, l’Atalanta propone un calcio diverso. Italiano? Italiano non si accontenta, devo dire che un po’ mi somiglia. Vuole salvarsi attraverso il gioco, lo propone e non lo subisce”.