L’ex ds Pavarese: “Il Napoli ha grandi possibilità di portare a casa i 3 punti contro la Roma”

Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc: “Gli azzurri hanno accettato il nuovo rinvio del match con la Juve per preparare al meglio la sfida e riprendersi dopo il Milan. L’importante è lavorare con la giusta calma e concentrarsi sul reale obiettivo di questa stagione: la Champions League. La Roma negli scontri diretti non ha brillato. Li ha persi tutti, solo con l’Inter è riuscita a pareggiare. Penso che il Napoli abbia buonissime possibilità di vincere, soprattutto se metterà in campo la stessa intensità vista con il Milan”.